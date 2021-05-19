У США невідомий відкрив стрілянину в автобусі: двоє людей загинули

В Окленді, штат Каліфорнія, США, невідомий відкрив стрілянину по пасажирському автобусу. В результаті інциденту загинули дві людини.

Про це повідомляє дорожня служба місцевого департаменту поліції.

Двоє постраждалих в результаті стрілянини померли від отриманих поранень.

Крім них, постраждали ще п'ять осіб. Їх госпіталізували. Зараз поліція займається пошуками зловмисника, намагається встановити його особу.

За інформацію про нього оголошена нагорода в близько 545 доларів.