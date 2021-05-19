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У США невідомий відкрив стрілянину в автобусі: двоє людей загинули

Автор: Даша Харченко

В Окленді, штат Каліфорнія, США, невідомий відкрив стрілянину по пасажирському автобусу. В результаті інциденту загинули дві людини.

Про це повідомляє дорожня служба місцевого департаменту поліції.

Двоє постраждалих в результаті стрілянини померли від отриманих поранень.

Крім них, постраждали ще п'ять осіб. Їх госпіталізували. Зараз поліція займається пошуками зловмисника, намагається встановити його особу.

За інформацію про нього оголошена нагорода в близько 545 доларів.

Кілька днів тому в Бронксі на півночі Нью-Йорка сталася стрілянина. В результаті інциденту постраждали п'ятеро людей.

Нагадаємо, в американському місті Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо, сталася стрілянина під час святкування дня народження. В результаті інциденту загинули семеро людей.

Також у Флориді влаштували стрілянину у торговому центрі. В результаті постраждали мінімум п'ять осіб.

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