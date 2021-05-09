ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Флориді влаштували стрілянину в торговому центрі, є постраждалі

Новость на русском → Флорида, Неділя 09 травня 2021 13:25
У Флориді влаштували стрілянину в торговому центрі, є постраждалі Фото: в США влаштували стрілянину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Флориді (США) влаштували стрілянину у торговому центрі. В результаті постраждали мінімум 5 осіб.

Про це повідомляє ABC.

У поліції повідомили, що всіх відвідувачів і співробітників виводять з території.

"Доступ в торговий центр буде закритий до подальшого повідомлення", - повідомила поліція міста.

Поліцейським вдалося затримати кількох підозрюваних, їх допитують. Як повідомляється, між двома групами людей виникла бійка, учасники якої згодом відкрили вогонь.

Поранені зараз знаходяться в медустановах, загрози їхньому життю немає. Причини інциденту залишаються невідомими.

Нагадаємо, учениця середньої школи у місті Рігбі, штат Айдахо, США, відкрила стрілянину по однокласниках. Кілька осіб отримали поранення.

Раніше повідомлялось, що в американському штаті Північна Кароліна сталася стрілянина. В результаті події загинули п'ятеро людей, двоє з яких - працівники правоохоронних органів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Сполучені Штати Америки Стрільба
NEWS
Сутички з поліцією і затримання: як проходять акції до 9 травня в Одесі
Сутички з поліцією і затримання: як проходять акції до 9 травня в Одесі
DAILY
Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена