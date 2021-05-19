В США неизвестный открыл стрельбу в автобусе: два человека погибли

В Окленде, штат Калифорния, США, неизвестный открыл стрельбу по пассажирскому автобусу. В результате инцидента погибли два человека.

Об этом сообщает дорожная служба местного департамента полиции.

Двое пострадавших в результате стрельбы скончались от полученных ранений. Кроме них, пострадали еще пять человек. Их госпитализировали. Сейчас полиция занимается поисками злоумышленника, пытается установить его личность. За информацию о нем объявлена награда в около 545 долларов.