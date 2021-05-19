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В США неизвестный открыл стрельбу в автобусе: два человека погибли

Автор: Даша Харченко

В Окленде, штат Калифорния, США, неизвестный открыл стрельбу по пассажирскому автобусу. В результате инцидента погибли два человека.

Об этом сообщает дорожная служба местного департамента полиции.

Двое пострадавших в результате стрельбы скончались от полученных ранений.

Кроме них, пострадали еще пять человек. Их госпитализировали. Сейчас полиция занимается поисками злоумышленника, пытается установить его личность.

За информацию о нем объявлена награда в около 545 долларов.


Несколько дней назад в Бронксе на севере Нью-Йорка произошла стрельба. В результате инцидента пострадали пять человек.

Напомним, в американском городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, произошла стрельба во время празднования дня рождения. В результате инцидента погибли семь человек.

Также во Флориде устроили стрельбу в торговом центре. В результате пострадали минимум пять человек.

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