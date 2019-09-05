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США анонсували розгортання заборонених ДРСМД ракет

Новини » Суспільство    05.09.2019 - 05:58
США анонсували розгортання заборонених ДРСМД ракет
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Сполучені Штати вийшли з ДРСМД у лютому 2019 року

Сполучені Штати планують розгорнути нові ракети (Precision Strike Missile, PrSM) і раніше заборонені Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) гіперзвукові ракети з балістичною боєголовкою на початку 2020-х років. Про це заявив виконувач обов'язків міністра армії США Раян Маккарті, передає РБК-Україна з посиланням на Defence News.

Зі слів Маккарті, американські партнери, які здійснюють ракетні розробки, говорили, що, зокрема, ракети PrSM, якщо їх перепрограмувати, зможуть за своєю дальністю виходити за рамки ДРСМД.

Також він зазначив, що це стосується і гіперзвукових ракет з балістичною боєголовкою.

"Усе це можливо зробити в найближчому майбутньому. Все це перебуває в процесі розробки. Ми розраховуємо розгорнути гіперзвукові, а також високоточні ракети на початку 2020-х років", - сказав він, додавши, що якщо США зможуть досягти прогресу в найближчі рік-півтора, то ці ракети будуть розгорнуті у зазначені терміни.

Своєю чергою, заступник помічника міністра оборони США з питань ядерного та ракетного стримування Роберт Суфер у рамках цієї конференції заявив, що американські військові мають намір до кінця поточного року провести випробування раніше забороненої договором РСМД балістичної ракети наземного базування середньої дальності. При цьому він відмовився уточнити, про яку саме ракеті йдеться.

Нагадаємо, в лютому на сайті Державного департаменту США було опубліковано офіційну заяву про намір Сполучених Штатів вийти з договору про ракети (ДРСМД).

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