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В США назвали "знакомым сценарием" планы РФ на переворот в Молдове

Фото: в США назвали "знакомым сценарием" план РФ на переворот в Молдове (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В США обеспокоены сообщениями о возможных планах России совершить государственный переворот в Молдове.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид, передает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Она назвала это "знакомым сценарием", который Кремль уже реализовал в ряде соседних стран.

"Мы очень хорошо знакомы с российским сценарием. Мы видели, что сделала Россия во многих местах, включая Молдову, включая Украину, включая Грузию. Список можно продолжать", - заявила Карен Донфрид.

Донфрид подчеркнула, что США очень обеспокоены планами России по Молдове и находятся в "очень тесном контакте" с молдавскими партнерами в это критическое время. Она также добавила, что США крепко поддерживает лидерство президента Молдовы Маи Санду.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка перехватила российский план по дестабилизации политической ситуации в Молдавии.

Позже президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия не в первый раз хочет дестабилизировать ситуацию в ее стране.

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МолдоваСоединенные Штаты Америки