В США назвали "знакомым сценарием" планы РФ на переворот в Молдове

В США обеспокоены сообщениями о возможных планах России совершить государственный переворот в Молдове.
Об этом заявила заместитель госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид, передает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.
Она назвала это "знакомым сценарием", который Кремль уже реализовал в ряде соседних стран.
"Мы очень хорошо знакомы с российским сценарием. Мы видели, что сделала Россия во многих местах, включая Молдову, включая Украину, включая Грузию. Список можно продолжать", - заявила Карен Донфрид.
Донфрид подчеркнула, что США очень обеспокоены планами России по Молдове и находятся в "очень тесном контакте" с молдавскими партнерами в это критическое время. Она также добавила, что США крепко поддерживает лидерство президента Молдовы Маи Санду.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка перехватила российский план по дестабилизации политической ситуации в Молдавии.
Позже президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия не в первый раз хочет дестабилизировать ситуацию в ее стране.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.