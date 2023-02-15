В США назвали "знакомым сценарием" планы РФ на переворот в Молдове

В США обеспокоены сообщениями о возможных планах России совершить государственный переворот в Молдове.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид, передает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода .

Она назвала это "знакомым сценарием", который Кремль уже реализовал в ряде соседних стран.

"Мы очень хорошо знакомы с российским сценарием. Мы видели, что сделала Россия во многих местах, включая Молдову, включая Украину, включая Грузию. Список можно продолжать", - заявила Карен Донфрид.

Донфрид подчеркнула, что США очень обеспокоены планами России по Молдове и находятся в "очень тесном контакте" с молдавскими партнерами в это критическое время. Она также добавила, что США крепко поддерживает лидерство президента Молдовы Маи Санду.