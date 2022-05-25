МЗС назвало спрощення видачі паспортів РФ українцям в окупації шляхом до примусу

Указ президента РФ Володимира Путіна про спрощення видачі російських паспортів дозволить примушувати жителів Херсонської та Запорізької областей до зміни громадянства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

"Примусова паспортизація українців у Херсонській та Запорізькій області є черговим свідченням злочинної мети війни Росії проти України - захоплення українських територій для їхньої подальшої окупації та інтеграції у російське правове, політичне та економічне поле", - наголошують у відомстві.

При цьому в МЗС наголошують, що указ Путіна не має жодного юридичного сенсу та не вплине на належність мешканців тимчасово захоплених Росією територій до громадянства України.