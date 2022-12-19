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Путин цинично отрицает планы России кого-либо поглощать

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Минск, Понедельник 19 декабря 2022 20:45
Путин цинично отрицает планы России кого-либо поглощать Фото: Владимир Путин, президент РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Глава Кремля Владимир Путин заверил, что Россия якобы не планирует поглощать какую-либо страну, в том числе Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского диктатора в ходе пресс-конференции.

"У России нет заинтересованности кого бы то ни было "поглощать", в этом просто нет целесообразности", - заявил он после переговоров с лидером белорусского режима Александром Лукашенко.

По его словам, распространение таких слухов якобы "является попыткой недоброжелателей затормозить процесс интеграции, чтобы не получить конкурентов".

Отметим, еще в прошлом году Россия и Беларусь договорились о создании так называемого Союзного государства, которое является "надгосударственным образованием". В конце июня 2022 года российский и белорусский диктаторы согласовали все вопросы по его формированию.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что по состоянию на 22 ноября около двух тысяч населенных пунктов Украины были оккупированы Россией, и ВСУ необходимо освободить их.

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