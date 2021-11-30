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У США назвали доречними санкції проти РФ через агресію біля українського кордону

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Вашингтон, Вівторок 30 листопада 2021 23:32
У США назвали доречними санкції проти РФ через агресію біля українського кордону Фото: Джанет Єлен, глава Мінфіну США (nbc.com)
Автор: Артур Родивилов

Мінфін Сполучених Штатів знаходить доречним надання фінансового тиску на уряд Росії. Таку заяву зробила міністр фінансів США Джанет Йеллен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PBS News.

Вона зазначила, що це пов'язано з нарощуванням військової присутності на кордоні з Україною.

"Ми маємо право на те, щоб ввести санкції, ми вже вводили санкції. Ми дізналися про те, що відбувається і будемо брати участь у прийнятті наступних кроків," - сказала вона.

Конгресмен Вільям Хагерті в ході слухань в Сенаті США звернувся до Єлен з надією, що та "направить потужний сигнал" уряду Росії про можливе надання "фінансового тиску" на Москву.

"Я згодна. Це буде доречно", - заявила Єлен.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн НАТО обговорили можливості введення санкцій проти Росії. Зокрема, у разі російської агресії проти України.

Раніше в розвідці повідомили, що Росія зосередила понад 92 тисячі військових навколо кордонів України і готується до вторгнення в кінці січня-початку лютого.

Додамо, що 29 листопада президент Туреччини Ердоган запропонував стати посередником між Україною і Росією.

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