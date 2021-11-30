У США назвали доречними санкції проти РФ через агресію біля українського кордону
Мінфін Сполучених Штатів знаходить доречним надання фінансового тиску на уряд Росії. Таку заяву зробила міністр фінансів США Джанет Йеллен.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PBS News.
Вона зазначила, що це пов'язано з нарощуванням військової присутності на кордоні з Україною.
"Ми маємо право на те, щоб ввести санкції, ми вже вводили санкції. Ми дізналися про те, що відбувається і будемо брати участь у прийнятті наступних кроків," - сказала вона.
Конгресмен Вільям Хагерті в ході слухань в Сенаті США звернувся до Єлен з надією, що та "направить потужний сигнал" уряду Росії про можливе надання "фінансового тиску" на Москву.
"Я згодна. Це буде доречно", - заявила Єлен.
Нагадаємо, міністри закордонних справ країн НАТО обговорили можливості введення санкцій проти Росії. Зокрема, у разі російської агресії проти України.
Раніше в розвідці повідомили, що Росія зосередила понад 92 тисячі військових навколо кордонів України і готується до вторгнення в кінці січня-початку лютого.
Додамо, що 29 листопада президент Туреччини Ердоган запропонував стати посередником між Україною і Росією.