У США назвали доречними санкції проти РФ через агресію біля українського кордону

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PBS News .

Вона зазначила, що це пов'язано з нарощуванням військової присутності на кордоні з Україною.

"Ми маємо право на те, щоб ввести санкції, ми вже вводили санкції. Ми дізналися про те, що відбувається і будемо брати участь у прийнятті наступних кроків," - сказала вона.

Конгресмен Вільям Хагерті в ході слухань в Сенаті США звернувся до Єлен з надією, що та "направить потужний сигнал" уряду Росії про можливе надання "фінансового тиску" на Москву.

"Я згодна. Це буде доречно", - заявила Єлен.