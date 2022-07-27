США назвали наступний крок Росії в Україні та пригрозили суворою відповіддю

В США заявили про наступний крок Росії у війні проти України, який полягає в анексії окупованих територій. Штати попереджають країну-агресора, що в таку разі її очікує швидка й сувора відповідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку посольства США в Україні.

"Нам відомий наступний крок Росії. Росія закладає основу для анексії окупованої нею української території, що є прямим порушенням суверенітету України. Якщо Росія продовжить реалізацію своїх планів анексії, ми відповімо швидко й суворо разом із нашими союзниками та партнерами", - йдеться в заяві.

Росія готується до анексії

Нагадаємо, за даними СБУ, росіяни почали активну фазу підготовки до так званого "референдуму" із незаконного приєднання тимчасово окупованих територій сходу України.

Як інформують в СБУ, раніше так звана "Донецька республіка" діяла лише на території терористичної організації "ДНР", але зараз її географію розширяють.

Відповідно, ворог планує і зміну назви. Найбільш ймовірний варіант, який оберуть окупанти - "большая россия".

Додамо, як раніше стало відомо, окупаційна влада "ДНР" готується провести "референдум" з результатом 70% за приєднання до Росії.

Так, за даними видання Bloomberg, у президента Росії Володимира Путіна поспішають провести "референдуми" до 15 вересня

Тим часом в українській розвідці пояснюють, що слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова про "розширення географії війни" свідчить про намір ворога вирішити так званий "статус" окупованих територій України. Йдеться, зокрема, про Херсонську область і частину Запорізької.

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