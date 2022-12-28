В США назвали проблемы восстановления энергосистемы Украины

Во время предоставления помощи Украине в восстановлении энергосистемы США столкнулись с рядом проблем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам высокопоставленного чиновника, США работают с частным сектором, чтобы попытаться сократить разрыв в оборудовании, но из-за существующих проблем с глобальной цепочкой поставок возможностей дополнительной помощи не так много.

Кроме того, некоторые из "дорогих" элементов, которые используются в Соединенных Штатах, несовместимы в Украине, поскольку они предназначены для работы в разных частотных сетях, сказал чиновник.

США надеются, что предоставление систем ПВО поможет отразить шквал российских атак на критически важную инфраструктуру Украины, чтобы оборудование, предоставленное США и партнерами, не было уничтожено.

По словам чиновника, атаковав инфраструктуру, россияне значительно усложнили защиту и восстановление сети, потому что существует гораздо больше мест, где система может выйти из строя.

В краткосрочной перспективе США пытаются найти оборудование, которым украинцы отдали предпочтение, например, большие газовые генераторы. По словам представителя США, эти генераторы не будут использоваться для питания отдельных домов, а скорее будут подключены для поддержания критически важных коммунальных услуг, таких как водоснабжение и отопление, даже в случае отключения электричества.

Чиновник пояснил, что даже когда электросеть будет отремонтирована, она не может быть немедленно запущена на полную мощность, иначе есть риск ее взрыва, поэтому украинским чиновникам, вероятно, придется продолжать отключать электроэнергию до тех пор, пока они не смогут убедиться, что залатанная электросеть сможет поддерживать себя.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты и союзники будут делать все для того, чтобы отремонтировать и защитить энергетическую инфраструктуру Украины.

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