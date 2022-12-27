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США и союзники будут делать все для защиты инфраструктуры Украины, - Блинкен

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США, Вторник 27 декабря 2022 22:45
США и союзники будут делать все для защиты инфраструктуры Украины, - Блинкен Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты и союзники будут делать все для того, чтобы отремонтировать и защитить энергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter государственного секретаря США Энтони Блинкена.

"Мы будем стоять вместе с Украиной столько, сколько понадобится. Впереди украинцев ждет тяжелая зима, и мы будем без устали работать с G7 и другими партнерами, чтобы ремонтировать, заменять и защищать энергетическую инфраструктуру Украины", - написал Блинкен.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что страны-члены ЕС передали Украине уже более тысячи электрических генераторов на фоне массированных обстрелов объектов энергетической инфраструктуры.

Также ранее мы писали, что премьер-министр Денис Шмигаль сказал, сколько еще генераторов нужно Украине для прохождения зимы.

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Соединенные Штаты Америки Энтони Блинкен
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