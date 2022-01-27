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Зеленський виступив за зустріч лідерів "Нормандії": обов'язковий елемент руху до миру

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Четвер 27 січня 2022 15:27
Зеленський виступив за зустріч лідерів "Нормандії": обов'язковий елемент руху до миру Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив вчорашню зустріч радників нормандського формату. Виступив за організацію майбутньої зустрічі лідерів країни-учасниць "Нормандії".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Для нашої держави перший пріоритет на сьогодні - це досягнення стабільної та безумовної тиші на Донбасі. Режим припинення вогню має бути гарантований, надійний, і саме на цій основі можуть бути зроблені наступні кроки", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що режим припинення вогню повинен дотримуватись не залежно від розбіжностей сторін у трактуванні мінських домовленостей.

"Обов'язковим елементом руху до чесного й стабільного миру для Донбасу через виконання мінських домовленостей вважаємо активізацію роботи нормандського формату і на рівні лідерів відповідних країн з організацією їхньої зустрічі найближчим часом", - відзначає Зеленський.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало підсумки зустрічі радників нормандського формату, яка відбулась 26 січня.

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Володимир Зеленський
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