Зеленський виступив за зустріч лідерів "Нормандії": обов'язковий елемент руху до миру

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Для нашої держави перший пріоритет на сьогодні - це досягнення стабільної та безумовної тиші на Донбасі. Режим припинення вогню має бути гарантований, надійний, і саме на цій основі можуть бути зроблені наступні кроки", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що режим припинення вогню повинен дотримуватись не залежно від розбіжностей сторін у трактуванні мінських домовленостей.

"Обов'язковим елементом руху до чесного й стабільного миру для Донбасу через виконання мінських домовленостей вважаємо активізацію роботи нормандського формату і на рівні лідерів відповідних країн з організацією їхньої зустрічі найближчим часом", - відзначає Зеленський.