RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США назвали головну перешкоду на шляху до миру на Донбасі

Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Посольство США в Україні назвало головну перешкоду на шляху до миру на Донбасі. І це не формат мирних переговорів, а Росія.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав спікер американського посольства Деніел Ленгенкемп, йдеться в матеріалі "Американська надія. Чи можуть США змінити хід переговорів щодо Донбасу".

За його словами, Росія почала цей конфлікт і тепер несе повну відповідальність за його припинення, про що і говорили президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін

"Що стосується участі США в мирному процесі, ми сповнені рішучості продовжувати підтримувати Україну максимально ефективним чином. Ми як і раніше повністю віддані дипломатичним зусиллям з відновлення повного контролю українського уряду над всією територією України", - сказав він.

Росія є головною перешкодою на шляху до миру на Донбасі, заявив речник американського посольства Деніел Ленгенкемп.

Нагадаємо, експерт пояснила, чому Байден і Путін не уклали угоду про Україну.

Зазначимо, за підсумками саміту в Женеві Путін заявив, що сторони обговорили Україну, і Байден підтримав виконання мінських угод.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДонбас