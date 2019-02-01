США назвали дату виходу з ракетного договору

Після формального оголошення процес виходу з угоди займе 6 місяців

Заместитель государственного секретаря США Андреа Томпсон заявила, что Соединенные Штаты Америки планируют выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) 2 февраля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

По ее словам, разрыв Договора о РСМД развяжет руки американским военным.

"Мы сможем это сделать (приостановить наши обязательства по договору) 2 февраля. Мы сделаем объявление, выполним все те шаги, которые необходимо сделать для прекращения наших обязательств и дальнейшего выхода из договора", - сказала она.

После формального объявления процесс выхода из сделки займет 6 месяцев.

Напомним, вчерашняя встреча заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон не принесла продвижение по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

РБК-Украина писало, что на Совете Россия-НАТО члены альянса обсудили с РФ выход США из Договора о РСМД. Союзники НАТО считают, что российская ракетная система под названием 9М729 нарушает положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Столтенберг отметил, что прогресса в переговорах с Россией в этой сделке нет.