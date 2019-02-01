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США назвали дату виходу з ракетного договору

Новини » Політика    01.02.2019 - 11:12
США назвали дату виходу з ракетного договору
Фото: Андреа Томпсон (belfercenter.org)

Після формального оголошення процес виходу з угоди займе 6 місяців

Заступник державного секретаря США Андреа Томпсон заявила, що Сполучені Штати Америки планують вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД) 2 лютого 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

За її словами, розрив Договору про РСМД розв'яже руки американським військовим. 

"Ми зможемо це зробити (призупинити наші зобов'язання за договором) 2 лютого. Ми зробимо оголошення, виконаємо всі ті кроки, які необхідно зробити для припинення наших зобов’язань і подальшого виходу з договору", - сказала вона.

Після формального оголошення процес виходу з угоди займе 6 місяців.

Нагадаємо, вчорашня зустріч заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова з заступником держсекретаря США Андреа Томпсон не принесла просування по питанню Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Також РБК-Україна писало, що на Раді Росія-НАТО члени альянсу обговорили з РФ вихід США з Договору про РСМД. Союзники НАТО вважають, що російська ракетна система під назвою 9М729 порушує положення Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Столтенберг зазначив, що прогресу в переговорах з Росією в цій угоді немає.

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