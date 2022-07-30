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У США назвали кількість прийнятих українських біженців

Фото: у США назвали кількість прийнятих українських біженців (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Представник міністерства внутрішньої безпеки США розповів, скільки українців було прийнято в країні за останні п'ять місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Як заявив чиновник, за низкою програм, у тому числі Uniting for Ukraine (Об'єднуючись для України), Сполучені Штати з березня прийняли понад 100 тисяч українців.

За його словами, Міністерство внутрішньої безпеки продовжить приймати українців в найближчі тижні і місяці відповідно до зобов'язання президента США Джо Байдена.

Раніше глава пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс заявляв, що США сподіваються, що опинилися в країні українські біженці якомога швидше повернуться на батьківщину.

Нагадаємо, за даними прикордонників, починаючи з 24 лютого з України виїхали на 2,8 мільйона осіб більше, ніж заїхали. Якщо війна затягнеться, ця цифра може збільшитися, прогнозують демографи.

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Біженці