В США назвали число принятых украинских беженцев

Как заявил чиновник, по ряду программ, в том числе Uniting for Ukraine (Объединяясь для Украины), Соединенные Штаты с марта приняли свыше 100 тысяч украинцев.

По его словам, Министерство внутренней безопасности продолжит принимать украинцев в ближайшие недели и месяцы в соответствии с обязательством президента США Джо Байдена.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявлял, что США надеются, что оказавшиеся в стране украинские беженцы как можно быстрее вернутся на родину.

Напомним, по данным пограничников, начиная с 24 февраля из Украины выехали на 2,8 миллиона человек больше, чем заехали. Если война затянется, эта цифра может увеличиться, прогнозируют демографы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.