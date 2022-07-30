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В США назвали число принятых украинских беженцев

Фото: в США назвали число принятых украинских беженцев (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Представитель Министерства внутренней безопасности США рассказал, сколько украинцев было принято в стране за последние пять месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Как заявил чиновник, по ряду программ, в том числе Uniting for Ukraine (Объединяясь для Украины), Соединенные Штаты с марта приняли свыше 100 тысяч украинцев.

По его словам, Министерство внутренней безопасности продолжит принимать украинцев в ближайшие недели и месяцы в соответствии с обязательством президента США Джо Байдена.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявлял, что США надеются, что оказавшиеся в стране украинские беженцы как можно быстрее вернутся на родину.

Напомним, по данным пограничников, начиная с 24 февраля из Украины выехали на 2,8 миллиона человек больше, чем заехали. Если война затянется, эта цифра может увеличиться, прогнозируют демографы.

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Беженцы