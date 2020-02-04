Американський суд призначив дату процесу по справі Парнаса

Фото: Лев Парнас (з відкритих джерел)

Лев Парнас за дорученням особистого адвоката Трампа вів розслідування по справі сім'ї Джо Байдена

Федеральний суддя США призначив на 5 жовтня судовий розгляд по справі Лева Парнаса та Ігоря Фрумана, двох помічників особистого адвоката президента Дональда Трампа Руді Джуліані, які звинувачуються в порушенні правил ведення виборчих кампаній. Про це передає Reuters.

Суд також надав часові рамки для отримання додаткової інформації про їх можливі порушення фінансування виборчої кампанії до президентських виборів в листопаді 2020.

Уродженцю України Парнасу і уродженцю Білорусі Фруману у жовтні минулого року було пред'явлено обвинувачення в тому, що вони нібито використовували підставну компанію для незаконної пожертви в розмірі 325 тисяч доларів в комітет, що підтримує переобрання президентом США Дональда Трампа.

Гроші Парнас і Фруман отримали нібито від імені українських чиновників і російського підприємця. А законодавство США забороняє політикам приймати іноземні пожертвування.

Крім того, стверджується, що Парнас і Фруман допомагали Руді Джуліані вести власне розслідування щодо діяльності колишнього віце-президента Джо Байдена і його сім'ї в Україні.

Як випливає з рішення судді, до 1 травня сторони повинні викласти суду свої позиції, потім відповіді на позицію протилежної сторони, після чого 5 жовтня почнеться сам процес за участю присяжних. Судовий процес може тривати два-три тижні.

Раніше Парнас запропонував дати свідчення на процесі імпічменту Трампа в Сенаті США про спроби усунути Марі Йованович з посади посла США в Україні і зібрати "бруд" про одного з головних конкурентів Трампа на виборах президента Джо Байдена і його сина Хантера.

У січні Парнас також надав законодавцям-демократам, які хочуть повалити Трампа, матеріали, у тому числі текстові повідомлення та інше листування, в якому докладно розповідається про його зусилля по роботі з Джуліані, щоб Україна оголосила про корупційне розслідування щодо Байдена.

Однак контрольований республіканцями Сенат проголосував проти виклику свідків на суді щодо імпічменту, розчищаючи шлях для ймовірного виправдання Трампа.

Трамп у відповідь також заявив, що не просив Парнаса допомогти звільнити посла в Україні.

Фінальне голосування по справі про імпічмент відбудеться вже в цю середу, 5 лютого. Найімовірніше, республіканська більшість виправдає Трампа на підсумковому голосуванні.

Нагадаємо, в мережі з'явився аудіозапис, на якому чути, як ніби президент США Дональд Трамп говорить, що хоче, щоб посла в Україні Марі Йованович звільнили. Учасниками розмови імовірно були колишні бізнес-партнери персонального адвоката Трампа, Руді Джуліані - Лев Парнас і Ігор Фруман. Розмова відбулася навесні 2018 року.