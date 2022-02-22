США направлять до Литви і Латвії додаткові війська, - Байден

Президент США Джо Байден оголосив про направлення в Литву і Латвію додаткових американських військ. Він додав, що рішення прийнято у відповідь на останні дії Росії проти України .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Байдена у Білому домі.

"Сьогодні у відповідь на дії Росії, на те, що вона не буде виводити війська з Білорусі, ми направляємо додаткові сили в Литву і Латвію", - сказав Байден.

Американський лідер підкреслив, що напрямок військ в країни Балтії пов'язано виключно з обороною. За його словами, таким чином Вашингтон має намір послати Москві чіткий сигнал, що США і союзники будуть захищати кожен дюйм території НАТО.