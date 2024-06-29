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США направят Украине новый пакет военной помощи на 150 млн долларов: что в нем

Суббота 29 июня 2024 02:01
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США направят Украине новый пакет военной помощи на 150 млн долларов: что в нем Фото: ПВО MIM-23 HAWK (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Администрация президента США Джо Байдена предоставит Украине оружие и боеприпасы на сумму 150 миллионов долларов, включая ракеты-перехватчики для зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны HAWK и артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters/

Два американских чиновника на условиях анонимности сообщили агентству, что официально о новом пакете помощи будет объявлено в понедельник.

Кроме ракет HAWK и артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм пакет будет включать другие боеприпасы и оборудование для поддержки нужд обороны Украины, добавили источники.

Пакет поступит от Presidential Drawdown Authority, механизма, позволяющего президенту быстро передавать оборонные товары и услуги из запасов США для поддержки союзников.

Напомним, 28 июня, после удара россиян по многоэтажке в Днепре президент Владимир Зеленский в очередной раз напомнил о неотложной потребности Украины в усилении ПВО.

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