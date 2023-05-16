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США направят Тайваню дополнительную оборонную помощь, - Остин

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США, Вторник 16 мая 2023 22:19
США направят Тайваню дополнительную оборонную помощь, - Остин Фото: Ллойд Остин, министр обороны США (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты скоро пришлют Тайваню дополнительную помощь в сфере безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны США Ллойда Остина, пишет Reuters.

"Соединенные Штаты в скором времени предоставят Тайваню значительную дополнительную помощь в сфере безопасности через полномочия президента уволить штат, который Конгресс разрешил в прошлом году", - сказал Остин.

Напомним, что разведка США считает, что Китай готовит силовой сценарий захвата Тайваня, но пытается избежать такого хода событий,и предпочел бы мирное воссоединение.

Также сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена в ближайшее время планирует направить Тайваню военную помощь на сумму 500 млн. долларов.

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