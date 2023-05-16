США направлять Тайваню додаткову оборонну допомогу, - Остін

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони США Ллойда Остіна, пише Reuters.

"Сполучені Штати незабаром нададуть Тайваню значну додаткову допомогу у сфері безпеки через повноваження президента звільнити штат, які Конгрес дозволив минулого року", - сказав Остін.

Нагадаємо, що розвідка США вважає, що Китай готує силовий сценарій захоплення Тайваню, але намагається уникнути такого перебігу подій, і віддав би перевагу мирному возз'єднанню.

Також повідомлялось, що адміністрація президента США Джо Байдена найближчим часом планує направити Тайваню військову допомогу на суму 500 млн доларів.

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