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США направлять Тайваню додаткову оборонну допомогу, - Остін

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США, Вівторок 16 травня 2023 22:19
США направлять Тайваню додаткову оборонну допомогу, - Остін Фото: Ллойд Остін, міністр оборони США (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати незабаром надішлють Тайваню додаткову допомогу у сфері безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони США Ллойда Остіна, пише Reuters.

"Сполучені Штати незабаром нададуть Тайваню значну додаткову допомогу у сфері безпеки через повноваження президента звільнити штат, які Конгрес дозволив минулого року", - сказав Остін.

Нагадаємо, що розвідка США вважає, що Китай готує силовий сценарій захоплення Тайваню, але намагається уникнути такого перебігу подій, і віддав би перевагу мирному возз'єднанню.

Також повідомлялось, що адміністрація президента США Джо Байдена найближчим часом планує направити Тайваню військову допомогу на суму 500 млн доларів.

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