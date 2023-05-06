ua ru
Сб, 06 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США готовят пакет военной помощи для Тайваня на 500 млн долларов

Новина українською →
Вашингтон, Суббота 06 мая 2023 05:38
США готовят пакет военной помощи для Тайваня на 500 млн долларов Фото: США готовят пакет военной помощи для Тайваня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Администрация президента США Джо Байдена в ближайшее время планирует направить Тайваню военную помощь на сумму 500 млн долларов, используя те же чрезвычайные полномочия, которые использовались для помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В рамках бюджета на 2023 год Конгресс санкционировал выделение оружия Тайваню на сумму до 1 млрд долларов с использованием Президентского полномочия по сокращению расходов, которые также ускоряют оказание помощи в сфере безопасности и помогают отправлять оружие в Украину.

Упрощенная схема разрешает президенту передавать товары и услуги из запасов США без одобрения Конгресса во время чрезвычайной ситуации.

"Наш подход по-прежнему соответствует давней политике США. Мы усердно работаем, выполняя свои обязательства в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем, и мы собираемся продолжать это делать", - заявил представитель Белого дома.

С 1979 года американо-тайваньские отношения регулируются Законом об отношениях с Тайванем, который дает правовую основу для предоставления Тайваню средств для самозащиты, но не обязывает Соединенные Штаты приходить на помощь Тайваню в случае нападения.

Ранее мы писали, что передача Тайваню от США 66 новых истребителей F-16V была отложена по причине сбоев в цепочке поставок, и в настоящее время на острове министерство обороны пытается "восполнить недостатки".

Также сообщалось, что Тайвань рассчитывает на помощь США при создании новых истребителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тайвань Соединенные Штаты Америки
NEWS
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой