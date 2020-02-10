США направили підкріплення на авіабазу в Іраку

Сполучені Штати направили на військову базу Айн-ель-Асад в Іраку підкріплення. Про це повідомляє Al Hadath.

Повідомляється, що на авіабазу, яка розташована в провінції Анбар, що в 180 км від Багдада, були перекинуті кілька великих військових підрозділів США. Військові повинні приступити до будівництва нових захисних укріплень від можливих атак.

"Підкріплення були перекинуті і продовжують перекидатися військовими і цивільними літаками", - повідомило джерело серед іранських військових.

Звідки саме ведеться перекидання американських військових поки невідомо.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 10 лютого США почали виведення своїх військ з 15 військових баз в Іраку. При цьому Вашингтон поки що на дану інформацію не відреагував.

Також повідомлялося, що США домагаються від Іраку дозволу на розміщення зенитно-ракетних комплексів (ЗРК) Patriot для захисту американських військових. Всього на території Іраку перебувають близько 5 тис. американських військових.

Відзначимо, 7 січня Іран провів ракетні обстріли авіабаз США в Іраку. Щонайменше п'ять ракет вразили бази біля Багдада. Іранське державне телебачення заявило, що ця атака є ударом у відповідь на вбивство головного командира Ірану Касема Сулеймані, яке було здійснено за наказом американського президента. Також в Ірані заявили, що розробили 13 варіантів відповіді США на вбивство Сулеймані.