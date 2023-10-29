США направили морских пехотинцев на Ближний Восток, - CNN

Издание утверждает, что 26-е экспедиционное подразделение морской пехоты на борту десантного корабля USS Bataan в последние недели действовало в водах Ближнего Востока, но в конце прошлой недели он начал прокладывать путь к Суэцкому каналу.

В настоящее время корабль находится в Красном море и, как ожидается, скоро перейдет в восточное Средиземное море. Утверждается, что этот шаг разместит подразделение морской пехоты поближе к Ливану и Израилю.

Переброска военных США к берегам Израиля

В октябре СМИ сообщали, что Соединенные Штаты отобрали около 2 тысяч военнослужащих для подготовки к потенциальному развертыванию в поддержку Израиля.

По словам официальных лиц, перед военнослужащими поставлены такие задачи как оказание консультативной и медицинской помощи, и они представляют все Вооруженные силы США.

29 октября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Штатах видят повышенный риск распространения конфликта на Ближнем Востоке, поскольку поддерживаемые Ираном группировки продолжают атаковать американские войска, дислоцированные в регионе.