США направили морських піхотнців на Близький Схід, - CNN

Видання стверджує, що 26-й експедиційний підрозділ морської піхоти на борту десантного корабля USS Bataan останніми тижнями діяв у водах Близького Сходу, але наприкінці минулого тижня він почав прокладати шлях до Суецького каналу.

Наразі корабель знаходиться в Червоному морі і, як очікується, незабаром перейде в східне Середземне море. Стверджується, що цей крок розмістить підрозділ морської піхоти ближче до Лівану та Ізраїлю.

Перекидання військових США до берегів Ізраїлю

У жовтні ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати відібрали близько 2 тисяч військовослужбовців для підготовки до потенційного розгортання на підтримку Ізраїлю.

За словами офіційних осіб, перед військовослужбовцями поставлено такі завдання, як надання консультативної та медичної допомоги, і вони представляють усі Збройні сили США.

29 жовтня радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що в Штатах бачать підвищений ризик поширення конфлікту на Близькому Сході, оскільки підтримувані Іраном угруповання продовжують атакувати американські війська, дислоковані в регіоні.