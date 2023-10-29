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США направили морських піхотнців на Близький Схід, - CNN

Фото: морські піхотинці США рухаються на Близький Схід (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сили швидкого реагування морської піхоти США рухаються до східної частини Середземного моря через занепокоєння Білого дому щодо поширення конфлікту в Газі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Видання стверджує, що 26-й експедиційний підрозділ морської піхоти на борту десантного корабля USS Bataan останніми тижнями діяв у водах Близького Сходу, але наприкінці минулого тижня він почав прокладати шлях до Суецького каналу.

Наразі корабель знаходиться в Червоному морі і, як очікується, незабаром перейде в східне Середземне море. Стверджується, що цей крок розмістить підрозділ морської піхоти ближче до Лівану та Ізраїлю.

Перекидання військових США до берегів Ізраїлю

У жовтні ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати відібрали близько 2 тисяч військовослужбовців для підготовки до потенційного розгортання на підтримку Ізраїлю.

За словами офіційних осіб, перед військовослужбовцями поставлено такі завдання, як надання консультативної та медичної допомоги, і вони представляють усі Збройні сили США.

29 жовтня радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що в Штатах бачать підвищений ризик поширення конфлікту на Близькому Сході, оскільки підтримувані Іраном угруповання продовжують атакувати американські війська, дислоковані в регіоні.

 

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