США видят повышенный риск распространения конфликта на Ближнем Востоке

Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Мы не теряем бдительности, потому что видим повышенные угрозы нашим войскам по всему региону и повышенный риск распространения этого конфликта на другие части региона. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы сдержать и предотвратить это", - сказал Салливан.

По данным издания, на прошлой неделе США нанесли авиаудары по двум объектам, связанным с поддерживаемыми Ираном вооруженными формированиями на востоке Сирии, после серии ракетных и беспилотных атак на американские силы в регионе.

По оценкам США, авиаудары по объектам, связанным с Корпусом стражей исламской революции Ирана и приближенными к ним группами, не привели к жертвам.

Отвечая на вопрос журналиста телеканала ABC об ударах США по поддерживаемым Ираном силам в регионе, Салливан сказал, что если атаки будут продолжаться, то они будут отвечать на них.

"Конечно, мы принимаем все необходимые меры для защиты наших сил, усиления нашей бдительности и сотрудничества с другими странами региона, чтобы попытаться удержать этот конфликт, который сейчас происходит в Израиле и Газе, от перерастания в региональный конфликт", - подчеркнул Салливан.

Однако, по его словам, "риск реален, и поэтому бдительность высока", а шаги, которые предпринимают США для сдерживания и предотвращения этого, являются "серьезными, систематическими и непрерывными".

Война в Израиле

7 октября на территорию Израиля вторглись боевики ХАМАС. Они атаковали как военных, так и мирных жителей, в результате чего было много жертв среди гражданских.

В ответ Израиль объявил военную операцию. В ее рамках по местам дислокации боевики уже нанесли несколько ударов. При этом 26 октября Израиль провел рейд на территорию сектора Газа, военные применяли для этого танки.

Позже армия Израиля заявила, что продолжит ограниченные наземные рейды в Секторе Газа после того, как пехота и танки в течение нескольких часов действовали через приграничье, атакуя позиции и членов ХАМАСа.

Вчера вечером стало известно, что в секторе Газа начались проблемы со связью и интернетом. После этого представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о начале наступательной активности на Секторе Газа. После этого Вооруженные силы Израиля начали наносить удары по территории.

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