США надіслали додаткові війська в Сирію, - СNN

Фото: війська США (GettyImages)

Війська необхідні для забезпечення безпеки військ та техніки, які виводяться наземним і повітряним транспортом

Американські військові в останні дні перекинули додаткові війська в Сирію для безпечного виходу з країни інших американських військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на СNN з посиланням на два джерела в оборонному відомстві.

Видання пише, що ці війська необхідні для забезпечення безпеки військ та техніки, які виводяться наземним і повітряним транспортом. Додаткові війська можуть перекидатися в різні райони Сирії та за необхідності залишати країну і повертатися на її територію.

Нагадаємо, представники Міжнародної коаліції, очолюваної США, а також підтримувані американцями курди ведуть переговори про роззброєння бойовиків ІДІЛ в Сирії.

РБК-Україна писало, що американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав президента США Дональда Трампа уповільнити виведення військ з Сирії, поки джихадисти не будуть остаточно переможені.

Раніше Трамп пригрозив Туреччині розоренням, якщо вона буде атакувати курдів в Сирії. Він також підкреслив, що і курди не повинні провокувати Анкару, і запропонував створити буферну зону на 20 миль.