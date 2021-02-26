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Під час авіаударів США по Сирії загинули 17 бойовиків

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 26 лютого 2021 12:23
Під час авіаударів США по Сирії загинули 17 бойовиків Фото: люди (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Щонайменше 17 проіранських шиїтських бойовиків загинули внаслідок авіаудару США по об'єктам в Сирії, що належать воєнізованому угрупованню, що підтримується Іраном. Атака стала відповіддю на нещодавні обстріл сил США і коаліції.

Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, американська авіація вдарила по об'єктах на кордоні з Іраком, через які бійців переправляли на територію країни. Назви загонів, до яких належали загиблі, не уточнювалися.

Зазначається, що США задіяли для ударів винищувач F-15. Атака проти бойовиків була затверджена президентом Джо Байденом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що американські військові нанесли авіаудар в Сирії по об'єктам, розташованих на прикордонний контрольно-пропускному пункті, що використовується бойовиками. В Пентагоні додали, що удар зробили для запобігання подальших обстрілів з боку бойовиків.

Раніше президент Сирії Башар Асад заявив, що війна в країні ще не закінчена. За його словами, бойовики хочуть, щоб війна тривала довго.

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