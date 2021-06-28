США завдали авіаудару по об'єктах проіранських угруповань на кордоні Сирії та Іраку

США завдали ударів з повітря по об'єктах підтримуваних Іраном бойовиків, що знаходяться на кордоні Сирії та Ірану. Рішення прийняв президент Джо Байден.

Міноборони США заявило, що до цього бойовики напали на об'єкти та контингент США в Іраку.

"За рішенням президента Байдена, збройні сили США сьогодні ввечері здійснили оборонні точкові авіаудари по об'єктах, що використовувалися підтримуваними Іраком бойовиків в районі кордону Іраку і Сирії",- заявив Кірбі.

За його словами, сили, в користуванні яких були обстріляні об'єкти, атакували за допомогою дронів американський військовий контингент в Іраку та американські об'єкти.

Удару зазнали робочі споруди та склади на двох точках на території Сирії і на одній - на території Іраку. Серед угруповань, які, за заявою Міноборони США, використовували ці об'єкти - шиїтські угруповання "Катаїб Хезболла" і "Катаїб Сайїд Аш-Шухадаа".

Джо Байден вперше схвалив авіаудари по об'єктах проіранських сил в Сирії в лютому. Сирійське МЗС назвало ту атаку негативним сигналом про політику нової адміністрації США. Пан Байден відреагував на атаки американських об'єктів таким же чином, яким у таких випадках чинив його попередник Дональд Трамп.