США мають намір запустити супутники для відстеження ракетних загроз

Агентство космічного розвитку США (SDA) оголосило про плани запуску 28 супутників, завданням яких стане спостереження за запусками гіперзвукових ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони США .

Космічні системи планується запустити на орбіту в квітні 2025 року, на їх створення може бути витрачено понад 1,3 млрд доларів.

Угоди укладені з командами під керівництвом компаній L3Harris Technologies і Northrop Grumman Strategic Space Systems. Кожна угода включає сегмент пускових послуг для підготовки до запуску і наземний сегмент для експлуатації та підтримки.

Компанії повинні створити по два літаки з 7 космічними апаратами на кожне судно - 14 супутників від кожного виконавця, в цілому 28 супутників в чотирьох літаках - для збору інфрачервоних даних і забезпечення мережевого зв'язку.

"Ці прототипи будуть забезпечувати глобальні і постійні індикацію, виявлення, попередження, відстеження та ідентифікацію звичайних і сучасних ракетних загроз, включаючи гіперзвукові ракетні системи", - йдеться в повідомленні.