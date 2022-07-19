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США мають намір запустити супутники для відстеження ракетних загроз

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Вашингтон, Вівторок 19 липня 2022 10:50
США мають намір запустити супутники для відстеження ракетних загроз Фото: США мають намір запустити супутники для відстеження ракетних загроз (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Агентство космічного розвитку США (SDA) оголосило про плани запуску 28 супутників, завданням яких стане спостереження за запусками гіперзвукових ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони США.

Космічні системи планується запустити на орбіту в квітні 2025 року, на їх створення може бути витрачено понад 1,3 млрд доларів.

Угоди укладені з командами під керівництвом компаній L3Harris Technologies і Northrop Grumman Strategic Space Systems. Кожна угода включає сегмент пускових послуг для підготовки до запуску і наземний сегмент для експлуатації та підтримки.

Компанії повинні створити по два літаки з 7 космічними апаратами на кожне судно - 14 супутників від кожного виконавця, в цілому 28 супутників в чотирьох літаках - для збору інфрачервоних даних і забезпечення мережевого зв'язку.

"Ці прототипи будуть забезпечувати глобальні і постійні індикацію, виявлення, попередження, відстеження та ідентифікацію звичайних і сучасних ракетних загроз, включаючи гіперзвукові ракетні системи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, законопроект про оборонний бюджет США на 2023 рік передбачає 1 млрд доларів в рамках ініціативи з безпеки України. Допомога була збільшена на 700 млн доларів.

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