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США намерены запустить спутники для отслеживания ракетных угроз

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Вашингтон, Вторник 19 июля 2022 10:50
США намерены запустить спутники для отслеживания ракетных угроз Фото: США намерены запустить спутники для отслеживания ракетных угроз (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Агентство космического развития США (SDA) объявило о планах запуска 28 спутников, задачей которых станет наблюдение за запусками гиперзвуковых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны США.

Космические системы планируется запустить на орбиту в апреле 2025 года, на их создание может быть потрачено свыше 1,3 млрд долларов.

Соглашения заключены с командами под руководством компаний L3Harris Technologies и Northrop Grumman Strategic Space Systems. Каждое соглашение включает сегмент пусковых услуг для подготовки к запуску и наземный сегмент для эксплуатации и поддержания.

Компании должны создать по два самолета с 7 космическими аппаратами на каждое судно - 14 спутников от каждого исполнителя, в общей сложности 28 спутников в четырех самолетах - для сбора инфракрасных данных и обеспечения сетевой связи.

"Эти прототипы будут обеспечивать глобальные и постоянные индикацию, обнаружение, предупреждение, отслеживание и идентификацию обычных и современных ракетных угроз, включая гиперзвуковые ракетные системы", - говорится в сообщении.

Напомним, законопроект об оборонном бюджете США на 2023 год предусматривает 1 млрд долларов в рамках инициативы по безопасности Украины. Помощь была увеличена на 700 млн долларов.

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