США мають намір збільшити військову допомогу Україні у 2020

В оборонний бюджет на 2020 закладають 250 млн доларів допомоги Україні

Соединенные Штаты Америки намерены в 2020 году выделить Украине 250 млн долларов военной помощи. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице посольства Украины в США.

Сообщается, что в официально обнародованном проекте оборонного бюджета США на 2020 год значится предоставление Украине 250 млн долларов на усиление безопасности и обороны в рамках программы помощи по безопасности (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Средства направят на поддержку Вооруженных сил и сил безопасности Украины, а также для замены любого вооружения и товаров оборонного назначения, которые уже были предоставлены США.

В посольстве добавили, что по сравнению с бюджетным запросом на 2019 предлагаемая сумма увеличена на 50 млн долларов. В дальнейшем бюджетный запрос должен пройти обсуждение в Конгрессе, где могут вноситься изменения и дополнения. Таким образом, реальные объемы помощи Украине будут известны уже после завершения всего процесса прохождения документа.

Напомним, ранее посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Вашингтон планирует предоставить 10 млн долларов украинским ВМС.

В феврале вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что Украина заинтересована в масштабной закупке оружия из США.