Україна зацікавлена у масштабній закупівлю зброї з США, - віце-прем'єр

Фото: Іванна Клімпуш-Цинцадзе (pinchukfund.org)

Україна сподівається стати учасником програми США "Іноземне військове фінансування"

Україна зацікавлена почати масштабну закупівлю високотехнологічного оборонного обладнання зі США, у тому числі, додаткових комплексів летального зброї (Javelin). Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Клімпуш-Цинцадзе, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Кабміну.

За її словами, Україна сподівається стати активним учасником американської програми "Іноземне військове фінансування" (Foreign Military Financing, FMF).

"Допомога США продовжує удосконалювати підготовку бойових частин Збройних сил України, їх обладнання, медичне та матеріально-технічне забезпечення. Сподіваюся, що з новим законодавством наша співпраця стане ще міцнішою", - зазначила вона.

У свою чергу, представник США в групі стратегічних радників високого рівня Міністерства оборони України генерал-лейтенант Збройних сил США Кіт Дейтон відзначив, що його команда сфокусована на тому, щоб допомогти Україні впроваджувати якісні реформи оборонного сектору.

"Я добре розумію складність умов, в яких опинилася Україна, однак не треба шукати причини, що гальмують процес перетворень у країні. При наявних можливостях необхідно наполегливо працювати, не зупиняючи процес реформування сектору безпеки і оборони України", - додав він.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що США в ході переговорів про постачання зброї готують серйозне посилення оборонних можливостей та Збройних сил України.

Також РБК-Україна писало, що очікується, що Конгрес США в січні прийме рішення про надання військової допомоги Україні.