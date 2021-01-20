Президент Ірану закликав США повернутися до ядерної угоді

Фото: Хасан Рухані (flickr.com/un_photo)

Президент Ірану Хасан Рухані закликав адміністрацію обраного президента Сполучених Штатів Джо Байдена повернутися до ядерної угоди з Тегераном. При цьому він зазначив, що ініціатива зараз на боці США.

Про це повідомляє The Hill.

У своєму виступі перед інавгурацією Байдена Рухані закликав США знову приєднатися до ядерної угоди і зупинити санкції проти Ірану, введені президентом "тираном" Дональдом Трампом.

"Сьогодні ми очікуємо, що адміністрація США повернеться до верховенства права і зобов'язується і зможе протягом наступних чотирьох років усунути всі чорні плями попередніх чотирьох років", - заявив Рухані.

Зазначимо, що ядерна угода з Іраном була підписана у 2015 році. У травні 2018-го США вийшли з угоди, звинувативши Іран у недотриманні умов угоди і наклавши на санкції Тегеран.

Нагадаємо, що обраний президент США Джо Байден має намір відновити ядерну угоду з Іраном. Зокрема, Вашингтон готовий повернутися до угоди і зняти всі санкції, якщо Іран буде суворо дотримуватися умов угоди.

Раніше повідомлялося, що Іран планує відновити виробництво збройового урану.