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Президент Ірану закликав США повернутися до ядерної угоді

Тегеран, Середа 20 січня 2021 18:13
Президент Ірану закликав США повернутися до ядерної угоді
Фото: Хасан Рухані (flickr.com/un_photo)
Автор: РБК-Україна

Президент Ірану Хасан Рухані закликав адміністрацію обраного президента Сполучених Штатів Джо Байдена повернутися до ядерної угоди з Тегераном. При цьому він зазначив, що ініціатива зараз на боці США.

Про це повідомляє The Hill.

У своєму виступі перед інавгурацією Байдена Рухані закликав США знову приєднатися до ядерної угоди і зупинити санкції проти Ірану, введені президентом "тираном" Дональдом Трампом.

"Сьогодні ми очікуємо, що адміністрація США повернеться до верховенства права і зобов'язується і зможе протягом наступних чотирьох років усунути всі чорні плями попередніх чотирьох років", - заявив Рухані.

Зазначимо, що ядерна угода з Іраном була підписана у 2015 році. У травні 2018-го США вийшли з угоди, звинувативши Іран у недотриманні умов угоди і наклавши на санкції Тегеран.

Нагадаємо, що обраний президент США Джо Байден має намір відновити ядерну угоду з Іраном. Зокрема, Вашингтон готовий повернутися до угоди і зняти всі санкції, якщо Іран буде суворо дотримуватися умов угоди.

Раніше повідомлялося, що Іран планує відновити виробництво збройового урану.

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Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденІранядерное соглашениесанкции против Ирана

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