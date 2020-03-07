США мають намір надати Україні озброєння на 125 млн доларів, - CNN

Конгрес Сполучених Штатів Америки був повідомлений про плани Міністерства оборони щодо нового постачання Україні військового озброєння на 125 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

За даними джерел видання у Конгресі та Білому домі, мова йде про половину першого траншу військової допомоги Україні в розмірі 250 млн доларів.

Пентагон планує надати Києву протиартилерійські радіолокаційні станції, патрульні катери Mark VI та іншу техніку. Терміни не називаються.

"Міністерство оборони не коментує і не підтверджує майбутнє виділення допомоги по лінії безпеки, яку розглядає Конгресу", - заявила офіційний представник Пентагону Карла Глісон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США збережуть обсяги фінансування програм військової допомоги Україні по лінії Держдепартаменту і Пентагону у 2021 році. Вашингтон має намір відразу виділити 115 млн доларів на програму іноземного військового фінансування Держдепартаменту і 250 млн доларів по лінії Пентагону.

Також РБК-Україна писало, що Сенат США схвалив законопроєкт про оборонний бюджет на 2020 рік на 738 мільярдів доларів, який включає виділення 300 млн доларів військової допомоги Україні.