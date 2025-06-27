США намереваются перезапустить переговоры по ядерной сделке с Ираном, - CNN

Как сообщают информированные источники издания, Белый дом обсуждал возможность предоставить Ирану доступ к примерно 30 млрд долларов для создания ядерной программы гражданского назначения, а также ослабить санкции и разблокировать миллиарды долларов ограниченных иранских активов.

Эти предложения произнесены в рамках усиленных усилий, направленных на возвращение Тегерана к переговорам.

Ключевые представители США и стран Ближнего Востока вели кулуарные переговоры с иранской стороной даже на фоне серии военных ударов между Ираном и Израилем в течение последних двух недель. Эти контакты продолжались и на этой неделе после достижения договоренности о прекращении огня.

Предложения и стимулы

Представители администрации Трампа отмечают, что сейчас рассматривается несколько предложений. Они находятся на предварительной стадии и продолжают меняться, но одно требование остается неизменным: полный запрет на обогащение урана Ираном - несмотря на то, что Тегеран настаивает на такой необходимости.

Однако, по словам двух источников, один из предварительных проектов соглашения уже содержит ряд стимулов для Ирана.

Определенные подробности обсуждались во время тайной многочасовой встречи между спецпосланником США Стивом Уиткоффом и партнерами из стран Персидского залива в Белом доме 20 июня - за день до того, как США нанесли авиаудары по Ирану.

Среди обсуждаемых пунктов, о которых ранее не сообщалось, - инвестиции в размере 20-30 млрд долларов в новую иранскую ядерную программу для производства энергии, не предусматривающую обогащение урана.

По словам официальных лиц и источников, эти средства не будут поступать непосредственно от США - Вашингтон ожидает, что основное финансирование обеспечат арабские партнеры. Подобная концепция уже обсуждалась во время предыдущих раундов ядерных переговоров в течение последних месяцев.

"США готовы возглавить эти переговоры с Ираном. Однако кто-то должен заплатить за создание этой программы, и мы будем брать на себя это обязательство", - отметил представитель администрации Трампа в комментарии CNN.

Другие стимулы, предусмотренные в проекте, предусматривают вероятную отмену части санкций, а также предоставление Ирану доступа к 6 млрд долларов, которые сейчас хранятся на зарубежных счетах и к которым Тегеран не имеет свободного доступа.

Еще одна идея, которую рассматривали на прошлой неделе, заключается в том, чтобы страны Персидского залива, которые сотрудничают с США, профинансировали создание нового объекта вместо ядерного комплекса в Фордо, который США поразили противобункерными бомбами. Однако пока неизвестно, получит ли Иран доступ к этому объекту, и насколько серьезно рассматривается эта инициатива.

"Рассматривается множество идей от разных сторон, и многие из них пытаются найти нестандартное решение", - сказал один из источников.

"Я считаю, что ситуация полностью неопределенная", - сказал другой собеседник, знакомый с пятью предыдущими раундами переговоров между США и Ираном, состоявшимися до ударов по иранской ядерной инфраструктуре.

Обогащенный уран - только импорт

В среду, 25 июня, Уиткофф заявил телеканалу CNBC, что США стремятся достичь "всеобъемлющего мирного соглашения". Представитель администрации Трампа подчеркнул, что все инициативы направлены на недопущение создания Ираном ядерного оружия.

США признают право Ирана на мирную ядерную программу, однако настаивают, что она должна базироваться на импорте обогащенного урана, а не на его собственном производстве. Уиткофф сравнил потенциальный иранский проект с моделью Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

"Теперь вопрос к Ирану звучит так: как нам вместе построить для вас лучшую гражданскую ядерную программу, которая не предусматривает обогащения урана?" - сказал он CNBC.

Администрация, вероятно, будет иметь возможность представить проект условий иранской стороне. В среду Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе могут состояться переговоры между США и Ираном.

Однако представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что ему ничего не известно о таких переговорах, а привлеченные к подготовке источники указывают, что детали еще согласовываются.

Источники CNN отметили, что точная дата переговоров пока не определена.

Непоколебимая позиция Трампа

Несмотря на активную дипломатию, которую Уиткофф ведет за кулисами, Трамп публично преуменьшил важность новой ядерной сделки.

"Мне безразлично, будет сделка или нет. Возможно, я получу заявление, что они не станут ядерной державой, мы, вероятно, об этом попросим", - сказал он на саммите НАТО в среду.

Президент также отметил, что США будут просить те же обязательства, которые уже обсуждались с Ираном до последней эскалации между Израилем и Ираном.

"Мы будем просить только то, о чем уже говорилось ранее", - подчеркнул Трамп, добавив, что его цель - "никакого ядерного оружия".

Госсекретарь Марко Рубио, который также исполняет обязанности советника по нацбезопасности, заявил в среду, что любая сделка будет зависеть от готовности Ирана вести прямые переговоры с США.

"Мы стремимся к мирным отношениям со всеми странами мира. Однако это возможно только при условии, что Иран согласится не только на мир, но и на прямой диалог с США, а не через третьи или четвертые стороны", - сказал Рубио во время пресс-конференции с Трампом в Гааге.

В среду Уиткофф заявил, что "есть признаки", что соглашения можно достичь.

"Мы ведем переговоры с иранцами. К нам обращается много посредников. Я думаю, они готовы", - сказал он CNBC.