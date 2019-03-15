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США сподіваються на продовження переговорів з КНДР про денуклеаризацію, - Помпео

Новини » Політика    15.03.2019 - 16:15
США сподіваються на продовження переговорів з КНДР про денуклеаризацію, - Помпео
Фото: Майк Помпео (flickr.com/Gage Skidmore)

США розраховують на продовження переговорів з Північною Кореєю

США розраховують на продовження з Північною Кореєю (КНДР) переговорів про денуклеаризацію Корейського півострова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За словами держсекретаря США Майка Помпео, Вашингтон сподівається на продовження переговорів з Північною Кореєю.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ КНДР Чхве Сон Хуей раніше заявила, що КНДР розглядає можливість припинення ядерних переговорів з США, якщо Вашингтон не піде на поступки. Зокрема, північнокорейський чиновник звинуватила вищих посадових осіб США в зриві саміту в Ханої за участю лідерів обох країн. За її словами, Пхеньян може призупинити переговори і повернутися до ракетних і ядерних випробувань, якщо Вашингтон не піде на поступки

Раніше помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Трамп готовий до продовження діалогу з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

До цього повідомлялося, що КНДР відновлює ракетний полігон Сохе після провалу саміту в Ханої. При цьому Пхеньян обіцяв ще на першому саміті лідерів обох країн демонтувати об'єкт повністю. Трамп, у свою чергу, заявив, що буде "дуже розчарований" лідера КНДР, якщо ці дані підтвердяться.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиКНДРМайк Помпео
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