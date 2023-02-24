США оказывают поддержку Украине сейчас и будут дальше, - лидер большинства в Сенате
Сегодня, 24 февраля, лидер большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что американцы оказывают поддержку Украине сейчас и продолжат делать это дальше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сенатора.
По словам Шумера, в том году российский диктатор Владимир Путин совершил свою самую большую ошибку, недооценив решительность Украины.
Он отметил, что, начиная с 24 февраля 2022 года, США каждый день видели храбрость, патриотизм и доблесть, олицетворенные президентом Украины Зеленским и украинским народом.
"Чтобы почтить этот героизм и продемонстрировать непоколебимую поддержку Соединенными Штатами борьбы Украины за свободу и демократию, я гордился тем, что возглавлял Сенат в оказании военной, экономической и гуманитарной помощи на сумму свыше 113 миллиардов долларов, которая нужна их стране и которую она заслужила. Сейчас и столько, сколько нужно, США стоят бок о бок с Украиной", - добавил он.
Напомним, сегодня США расширили санкции против РФ и внесли в "черный список" более 60 компаний. Соединенные Штаты ввели новые ограничения против 10 министров РФ.
О событиях в годовщину российского вторжения можно узнать - в материале РБК-Украина.
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