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США объявили очередной пакет военной помощи для Украины. Что в него вошло

Фото: президент США Джо Байден (Drew Angerer/Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки (США) объявили очередной пакет военной помощи для Украины. Его стоимость оценивается в приблизно 300 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Сегодня Министерство обороны объявило о предоставлении дополнительной помощи в области безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в области безопасности и обороны", - сказано в сообщении ведомства.

В Пентагоне уточняют, что новое оружие предоставляют Украине из запасов США.

Таким образом, украинские защитники получат:

  • дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;
  • ракеты AIM-7 для систем ПВО;
  • системы противовоздушной обороны Avenger;
  • зенитные комплексы Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 105-мм танковые боеприпасы;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • авиационные ракеты Zuni;
  • боеприпасы для беспилотных авиационных систем;
  • противотанковые системы AT-4;
  • более 30 миллионов патронов для стрелкового оружия;
  • оборудование и системы для разминирования;
  • боеприпасы для разрушения препятствий;
  • приборы ночного видения.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, предыдущий пакет на 375 млн долларов был объявлен 21 мая на встрече президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Токио.

В него вошли дополнительные боеприпасы для HIMARS, противотанковые системы Javelin, мостовые системы, медицинские бронированные машины и другое.

С начала полномасштабного вторжения России американские партнеры предоставили Украине военной помощи на 37,3 млрд долларов.

Также сообщалось, что британский премьер Риши Сунак на следующей неделе отправится к Байдену договариваться о военной помощи для Украины.

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