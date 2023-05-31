США оголосили черговий пакет військової допомоги для України. Що до нього увійшло

Сполучені Штати Америки (США) оголосили черговий пакет військової допомоги для України. Його вартість оцінюється у приблизно 300 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", - наголосили у відомстві.

У Пентагоні уточнюють, що нову зброю надають Україні із запасів США.

"Сьогодні Міністерство оборони оголосило про надання додаткової допомоги у сфері безпеки для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони", - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, попередній пакет на 375 млн доларів було оголошено 21 травня на зустрічі президента США Джо Байдена з українським лідером Володимиром Зеленським на полях саміту G7 у Токіо.

До нього увійшли додаткові боєприпаси для HIMARS, протитанкові системи Javelin, мостові системи, медичні броньовані машини та інше.

З початку повномасштабного вторгнення Росії американські партнери надали Україні військову допомогу на 37,3 млрд доларів.

Також повідомлялося, що британський прем'єр Ріші Сунак наступного тижня вирушить до Байдена домовлятися про військову допомогу для України.

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