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США будут предоставлять Украине ATACMS на постоянной основе, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина и Соединенные Штаты Америки договорились о постоянных поставках дальнобойных ракет ATACMS для наших защитников.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире "Сніданку з 1+1" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Получение Украиной ракет ATACMS на постоянной основе - это прямой результат договоренности президента Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского - ред.) и президента Байдена (президента США Джо Байдена - ред.), которая была достигнута в Вашингтоне во время их личной встречи в конце сентября", - подчеркнул глава МИД. 

По его словам, если почитать "между строк" выступление Зеленского после встречи с Байденом, то можно понять, что было принято очень важное решение и оно могло быть только таким. 

"Поэтому спасибо Соединенным Штатам за выполнение договоренностей и за укрепление нашей огневой мощи", - добавил Кулеба. 

Также министр выразил надежду, что в будущем США предоставят Украине ATACMS с радиусом действия 300 километров. 

Что предшествовало

Напомним, несколько дней назад украинские военные ударили ракетами по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске.

Позже американские СМИ сообщили о том, что для атаки Вооруженные силы Украины использовали американские ракеты ATACMS. Информацию подтвердил президент Владимир Зеленский

Согласно данным журналистов, Украина пока получила только около 20 таких ракет

 

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