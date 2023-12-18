США предоставят Украине еще один пакет военной помощи, но он может быть последним, - Кирби

"США все еще планируют предоставить Украине еще один пакет военной помощи в конце этого месяца. Но он может оказаться последним, пока Конгресс не примет решение о выделении дополнительных средств", - заявил он.

Кирби отметил, что после этого у Белого дома больше не будет полномочий на пополнение запасов.

Проблемы с финансовой помощью США для Украины

В октябре этого года президент США Джо Байден запросил у Конгресс более 106 млрд долларов на нужды национальной безопасности. Среди них и новое финансирование военной помощи для Украины более чем на 61 млрд долларов.

Однако 6 декабря Сенат США заблокировал начало дебатов по пакету военной помощи. Причиной этому стали требования республиканской партит внести в законопроект более жесткий комплекс мер по защите южной границы с Мексикой.

Республиканцы и демократы начали переговоры, чтобы прийти к компромиссу по предоставлению финансирования для военной помощи Украине. На этом фоне Сенат США решил продлить работу перед рождественскими каникулами.

Более подробно о том, почему в США не могут договориться о помощи Украине, - в материале РБК-Украина.

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