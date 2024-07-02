США предоставят Украине ракеты для ПВО в ускоренные сроки, - глава Пентагона

По его словам, снаряды для ПВО будут доставлены украинским военным на линию фронта в ускоренные сроки, поскольку недавно США решили передавать Украине такое вооружение вне очереди. Поставки другим союзникам из-за этого будут откладывать.

"Украина находится в жесткой борьбе с самого начала безрассудной войны, которую выбрал Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.). Кремль продолжает усиливать бомбардировки ваших городов и мирных жителей. Но я по-прежнему впечатлен мастерством ваших войск, и ваши войска продолжают отражать атаки России с упорством, изобретательностью и мужеством", - заявил Остин.