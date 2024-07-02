США предоставят Украине ракеты для ПВО в ускоренные сроки, - глава Пентагона

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине ракеты для систем ПВО в рамках нового пакета военной помощи на 2,3 млрд долларов в ускоренном режиме.
Об этом во время встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
По его словам, снаряды для ПВО будут доставлены украинским военным на линию фронта в ускоренные сроки, поскольку недавно США решили передавать Украине такое вооружение вне очереди. Поставки другим союзникам из-за этого будут откладывать.
"Украина находится в жесткой борьбе с самого начала безрассудной войны, которую выбрал Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.). Кремль продолжает усиливать бомбардировки ваших городов и мирных жителей. Но я по-прежнему впечатлен мастерством ваших войск, и ваши войска продолжают отражать атаки России с упорством, изобретательностью и мужеством", - заявил Остин.
Напомним, 20 июня издание Financial Times написало, что США могут приостановить заказы других стран на ракеты для противовоздушных систем Patriot. При этом Украине их будут предоставлять в приоритетном порядке.
Позже координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил, что США приняли решение насчет переориентации в ближайшее время запланированных поставок зарубежных военных товаров в пользу Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.