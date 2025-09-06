ua en ru
Сб, 06 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

США предоставят Украине крылатые ракеты ERAM: стала известна дата первой поставки

Суббота 06 сентября 2025 03:15
UA EN RU
США предоставят Украине крылатые ракеты ERAM: стала известна дата первой поставки Фото: американская ракета ERAM (Википедия)
Автор: Марина Балабан

США в августе одобрили продажу Украине 3 350 крылатых ракет ERAM. Первая партия поступит в октябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aviationweek.

ERAM появилась через 14 месяцев после публикации тендера в августе 2024 года.

Имея бюджет в 225 миллионов долларов и ускоренный процесс закупок, рабочая группа по вопросам вооружения потратила чуть больше года, чтобы опубликовать запросы ERAM, заключить контракты с двумя нетрадиционными оборонными компаниями, продемонстрировать оружие на американском испытательном стенде Douglas A-4 и украинском истребителе серии МиГ, а также получить прототипы.

Всего Украине разрешено купить до 3350 ракет. Но первая произведенная партия будет незначительной - 10 единиц. Они должны быть поставлены Украине в октябре.

А уже в октябре 2026 года в Украине должны быть 840 модулей ERAM, разделенных на две конструкции.

Что известно о ракетах ERAM

SM-6 ERAM (Extended Range Active Missile) - это американская управляемая ракета семейства Standard Missile (SM). Она способна перехватывать самолеты, крылатые ракеты, баллистические цели на завершающем этапе полета, а также поражать надводные корабли. За это ее часто называют "три-в-одном".

Такая универсальность достигается благодаря сочетанию активной радиолокационной головки самонаведения и наведения от корабельного радара.

Дальность действия SM-6 превышает 240 км, а скорость достигает около Mach 3,5, что позволяет эффективно бороться даже с высокоскоростными угрозами.

Ракета состоит на вооружении ВМС США с 2013 года и неоднократно модернизировалась, повышая эффективность, в том числе против гиперзвукового оружия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Вооруженные силы Украины
Новости
"Молодое бабье лето". Какой будет погода в сентябре и ждать ли заморозки, - блиц с синоптиком
"Молодое бабье лето". Какой будет погода в сентябре и ждать ли заморозки, - блиц с синоптиком
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России