США предоставят Украине крылатые ракеты ERAM: стала известна дата первой поставки
США в августе одобрили продажу Украине 3 350 крылатых ракет ERAM. Первая партия поступит в октябре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aviationweek.
ERAM появилась через 14 месяцев после публикации тендера в августе 2024 года.
Имея бюджет в 225 миллионов долларов и ускоренный процесс закупок, рабочая группа по вопросам вооружения потратила чуть больше года, чтобы опубликовать запросы ERAM, заключить контракты с двумя нетрадиционными оборонными компаниями, продемонстрировать оружие на американском испытательном стенде Douglas A-4 и украинском истребителе серии МиГ, а также получить прототипы.
Всего Украине разрешено купить до 3350 ракет. Но первая произведенная партия будет незначительной - 10 единиц. Они должны быть поставлены Украине в октябре.
А уже в октябре 2026 года в Украине должны быть 840 модулей ERAM, разделенных на две конструкции.
Что известно о ракетах ERAM
SM-6 ERAM (Extended Range Active Missile) - это американская управляемая ракета семейства Standard Missile (SM). Она способна перехватывать самолеты, крылатые ракеты, баллистические цели на завершающем этапе полета, а также поражать надводные корабли. За это ее часто называют "три-в-одном".
Такая универсальность достигается благодаря сочетанию активной радиолокационной головки самонаведения и наведения от корабельного радара.
Дальность действия SM-6 превышает 240 км, а скорость достигает около Mach 3,5, что позволяет эффективно бороться даже с высокоскоростными угрозами.
Ракета состоит на вооружении ВМС США с 2013 года и неоднократно модернизировалась, повышая эффективность, в том числе против гиперзвукового оружия.