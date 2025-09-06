США предоставят Украине крылатые ракеты ERAM: стала известна дата первой поставки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aviationweek .

ERAM появилась через 14 месяцев после публикации тендера в августе 2024 года.

Имея бюджет в 225 миллионов долларов и ускоренный процесс закупок, рабочая группа по вопросам вооружения потратила чуть больше года, чтобы опубликовать запросы ERAM, заключить контракты с двумя нетрадиционными оборонными компаниями, продемонстрировать оружие на американском испытательном стенде Douglas A-4 и украинском истребителе серии МиГ, а также получить прототипы.

Всего Украине разрешено купить до 3350 ракет. Но первая произведенная партия будет незначительной - 10 единиц. Они должны быть поставлены Украине в октябре.

А уже в октябре 2026 года в Украине должны быть 840 модулей ERAM, разделенных на две конструкции.