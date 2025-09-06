США нададуть Україні крилаті ракети ERAM: стала відома дата першої поставки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aviationweek .

ERAM з'явилася лише за 14 місяців після публікації тендеру у серпні 2024 року.

Маючи бюджет у 225 мільйонів доларів та прискорений процес закупівель, робоча група з питань озброєння витратила трохи більше року, щоб опублікувати запити ERAM, укласти контракти з двома нетрадиційними оборонними компаніями, продемонструвати зброю на американському випробувальному стенді Douglas A-4 та українському винищувачі серії МіГ, а також отримати прототипи.

Усього Україні дозволено купити до 3350 ракет. Але перша вироблена партія буде незначною - 10 одиниць. Вони мають бути поставлені Україні в жовтні.

А вже в жовтні 2026 року в Україні мають бути 840 модулів ERAM, розділених на дві конструкції.