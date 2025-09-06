ua en ru
Сб, 06 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

США нададуть Україні крилаті ракети ERAM: стала відома дата першої поставки

Субота 06 вересня 2025 03:15
UA EN RU
США нададуть Україні крилаті ракети ERAM: стала відома дата першої поставки Фото: американська ракета ERAM (Вікіпедія)
Автор: Марина Балабан

США у серпні ухвалили продаж Україні 3 350 крилатих ракет ERAM. Перша пертія надійде в жовтні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aviationweek.

ERAM з'явилася лише за 14 місяців після публікації тендеру у серпні 2024 року.

Маючи бюджет у 225 мільйонів доларів та прискорений процес закупівель, робоча група з питань озброєння витратила трохи більше року, щоб опублікувати запити ERAM, укласти контракти з двома нетрадиційними оборонними компаніями, продемонструвати зброю на американському випробувальному стенді Douglas A-4 та українському винищувачі серії МіГ, а також отримати прототипи.

Усього Україні дозволено купити до 3350 ракет. Але перша вироблена партія буде незначною - 10 одиниць. Вони мають бути поставлені Україні в жовтні.

А вже в жовтні 2026 року в Україні мають бути 840 модулів ERAM, розділених на дві конструкції.

Що відомо про ракети ERAM

SM-6 ERAM (Extended Range Active Missile) - це американська керована ракета сімейства Standard Missile (SM). Вона здатна перехоплювати літаки, крилаті ракети, балістичні цілі на завершальному етапі польоту, а також уражати надводні кораблі. За це її часто називають "три-в-одному".

Така універсальність досягається завдяки поєднанню активної радіолокаційної головки самонаведення та наведення від корабельного радара.

Дальність дії SM-6 перевищує 240 км, а швидкість сягає близько Mach 3,5, що дає змогу ефективно боротися навіть із високошвидкісними загрозами.

Ракета перебуває на озброєнні ВМС США з 2013 року й неодноразово модернізувалася, підвищуючи ефективність, зокрема проти гіперзвукової зброї.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Збройні сили України
Новини
"Молоде бабине літо". Якою буде погода у вересні й чи чекати заморозки, - бліц із синоптиком
"Молоде бабине літо". Якою буде погода у вересні й чи чекати заморозки, - бліц із синоптиком
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії