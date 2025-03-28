США предоставят краткосрочное финансирование для отслеживания похищенных РФ украинских детей

США объявили о краткосрочном финансировании программы для отслеживания похищенных российскими войсками украинских детей. Более 19 500 детей были вывезены без согласия семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Государственный департамент США объявил в четверг о краткосрочном финансировании инициативы, занимающейся документированием похищенных украинских детей.

Это стало реакцией на решение администрации президента Дональда Трампа приостановить программу "Украинская обсерватория конфликта" 25 января этого года.

Инициатива, которую финансирует правительство США при поддержке Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, позволила отследить тысячи украинских детей, похищенных Россией.

Программа, подвергшаяся приостановке, помогала систематически собирать данные и спутниковые снимки, документирующие перемещение детей из Украины на территорию России или оккупированных Россией территорий.

Решение о приостановлении программы было принято после того, как Дональд Трамп приказал провести проверку для предотвращения "расточительного расходования долларов налогоплательщиков США".

Украина заявляет, что более 19 500 детей были вывезены без согласия семей или опекунов во время войны в Украине. Киев квалифицирует эти действия как военные преступления и геноцид, согласно договору ООН.

Россия же утверждает, что эвакуировала детей добровольно, чтобы защитить их от зоны боевых действий.

Представитель Госдепартамента подчеркнул, что финансирование предоставляется только на короткий период. По его словам это часть стандартной процедуры закрытия приостановленных программ.

Завершение программы вызвало беспокойство относительно потенциальной потери доступа к большому количеству информации, включая спутниковые изображения и другие данные, об около 30 000 детей, вывезенных из Украины.