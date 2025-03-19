Трамп приостанавливает программу отслеживания похищенных РФ украинских детей, - Reuters
Администрация Трампа прекратила программу для отслеживания похищенных Россией украинских детей. Демократы США призывают восстановить инициативу и ввести санкции против виновных в нарушении прав детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Демократические законодатели США призывают администрацию президента Дональда Трампа восстановить программу, которая помогает отслеживать тысячи украинских детей, похищенных Россией.
В ходе урезания бюджета, администрация прекратила финансирование инициативы, которая отслеживала массовую депортацию детей из Украины, вызывая беспокойство относительно пропавших данных.
Под руководством Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета (Yale HRL), программа собрала большое количество информации, в том числе спутниковые изображения, которые помогали отслеживать около 30 000 детей, вывезенных из Украины.
По словам законодателей, прекращение финансирования привело к удалению доказательств военных преступлений, которые способствовали бы расследованию правонарушений.
По информации источников Reuters, в своем письме адресованном госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту, члены Палаты представителей призывают восстановить программу, отмечая, что это не только гуманитарное обязательство, но и важный инструмент для наказания виновных в нарушении прав детей.
Они также настаивают на введении санкций против российских и белорусских чиновников, причастных к перемещению детей.
В Украине похищение детей Россией называют военным преступлением и геноцидом, призывая к международному судебному преследованию виновных. Международный уголовный суд уже выдал ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой по делу о похищении детей.
Законодатели также подчеркивают, что восстановление программы позволит Украине спасти тысячи детей и помочь их семьям вернуться к безопасности.
Похищенные Россией дети
Напомним, что Россия продолжает вывоз украинских детей с временно оккупированных территорий. Около 4000 детей было отправлено на обучение в школы Крыма, а более 800 - в детсады.
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что по данным из открытых источников, около 4000 украинских детей вывезли с временно оккупированных территорий для обучения в школах Крыма. Дополнительно, более 800 детей из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей были зачислены в детсады в этом регионе.
Кроме того, за лето 2024 года российские оккупанты депортировали более 3 тысяч украинских детей из Херсонской области, заявляя, что они отправлены на "отдых". Однако, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, эти дети были вывезены на "перевоспитание" в Россию.
Вместо программ отдыха, 3310 детей были перемещены в различные лагеря в отдаленных регионах России, где проводились оздоровительные, культурно-просветительские и спортивные мероприятия.