США почнуть публікувати висновки по "російській справі" в липні

Розвідувальний комітет Сенату США планує в липні розпочати публікацію підсумків розслідування втручання Росії в американські вибори. Про це заявив глава комітету, сенатор Річард Бар, передає Politico.

За його словами, публікацію висновків почнуть "відразу після святкування 4 липня". Він також додав, що комітет оприлюдниватиме звіт поступово, п'ятьма частинами.

"Комітет вивчив понад 300 тис. сторінок документів і провів співбесіди з більш ніж 200 свідками, включаючи недавні закриті слухання з Дональдом Трампом-молодшим", - пише Politico.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній спеціальний прокурор США з розслідування втручання Росії у вибори Роберт Мюллер 17 липня дасть свідчення в Конгресі. Очікується, що свідчення Мюллера можуть стати найбільш очікуваними слуханнями за останні роки.

У травні держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон не потерпить втручання Росії у чергові вибори.

"Я б порадив їм (Росії, - ред.) цього не робити. Ми цього не потерпимо", - зазначив він.