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Мін'юст США надасть Конгресу документи розслідування Мюллера

Новини » Політика    11.06.2019 - 02:19
Мін'юст США надасть Конгресу документи розслідування Мюллера
Фото: Конгрес США (roskam.house.gov)

Після ознайомлення з документами конгресмени вирішать, як реагувати на висунуті проти президента звинувачення

Міністерство юстиції Сполучених Штатів погодилося передати Конгресу основоположні докази, зібрані спецпрокурором Робертом Мюллером під час розслідування втручання Росії у вибори президента США в 2016 році. Про це повідомив голова комітету Палати представників у справах юстиції Джерольд Надлер, передає РБК-Україна з посиланням на сайт конгресмена.

"Департамент поділиться з нами першим із цих документів пізніше сьогодні. Всі члени Судового комітету - і демократи, і республіканці - зможуть переглянути їх. Ці документи дадуть нам змогу виконати наші конституційні обов'язки і вирішити, як реагувати на звинувачення, висунуті проти президента спецпрокурором", - йдеться в заяві Надлера.

Конгресмен також підкреслює, що неприпустимо, щоб хтось "перебував вище закону", а "американський народ заслуговує прозорості".

Зазначимо, члени комітету 11 червня мають намір проголосувати за резолюцію, яка дасть змогу через федеральний суд домагатися від генпрокурора США Вільяма Барра і колишнього провідного юрисконсульта Білого дому Дона Макгана виконання вимог Конгресу.

Нагадаємо, в середу, 12 червня, відбудуться слухання в Комітеті з питань розвідки, де в центрі уваги будуть висновки контррозвідки, зроблені на основі звіту Мюллера. Однак ні спецпрокурор ні члени його колишньої команди участі в слуханнях брати не будуть.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиКонгресс СШАмюллер
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